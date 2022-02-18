مدرب الميناء يواجه خطر الإقالة

2022/02/18 | 13:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يواجه مدرب الميناء بكرة القدم أمين فيليب، خطر الإقالة من منصبه بسبب تراجع النتائج.وقال رئيس النادي حليل حنون في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة مادي الميناء تعاقدت مع المدرب أمي فيليب من أجل تحسين نتائج الفريق وانتشاله من أزمته الحالية”.وأضاف أن “الإدارة ستقيل فيليب في حال لمم تحسن النتائج، لأن المدرب […]

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