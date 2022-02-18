2022/02/18 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم طفل.. مقتل 4 اشخاص بانفجار في البصرة – عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانفجار مخلف حربي في مدينة الزبير بمحافظة البصرة.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مخلفاً حربياً انفجر في مدينة الزبير بمحافظة البصرة اسفر عن مقتل 4 اشخاص بينهم طفل"، دون المزيد من التفاصيل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم طفل.. مقتل 4 اشخاص بانفجار في البصرة – عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم طفل.. مقتل 4 اشخاص بانفجار في البصرة – عاجل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).