2022/02/18 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانفجار مخلف حربي في مدينة الزبير بمحافظة البصرة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مخلفاً حربياً انفجر في مدينة الزبير بمحافظة البصرة اسفر عن مقتل 4 اشخاص بينهم طفل"، دون المزيد من التفاصيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم طفل.. مقتل 4 اشخاص بانفجار في البصرة – عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم طفل.. مقتل 4 اشخاص بانفجار في البصرة – عاجل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).