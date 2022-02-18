هولندا تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة (يونيس)

2022/02/18 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امستردام – واع- احمد التميميأعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة (يونيس).وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السلطات الهولندية أعلنت الكود الأحمر وهو أعلى مستويات الخطر مع اقتراب العاصفة التي من المنتظر أن تصل سرعتها الى 130 كلم في الساعة".وأشار الى أن "السلطات رفعت حالة الطوارئ في غرب البلاد بالمناطق المحاذية للبحر الى الأحمر والبرتقالي في باقي البلاد"، مبيناً أن "جزءاً كبيراً من هولندا هو تحت مستوى البحر والجميع يتأمل بأن لا تصل الخطورة الى الحواجز الاصطناعية المحيطة بالبحر".

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