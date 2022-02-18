الكهرباء تعلن تأمين المبالغ المالية لإعادة خط استراتيجي مهم للخدمة

2022/02/18 | 13:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء كانت قد أحالت هذا الخط لصندوق الإعمار.

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