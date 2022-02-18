البارتي: برهم صالح يحاول تعطيل تشكيل الحكومة ومرشحنا محسوم

2022/02/18 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، الاتهام لرئيس الجمهورية برهم صالح بمحاولة تعطيل تشكيلة الحكومة المقبلة في البلاد.

وقال عضو الحزب ريبين سلام، في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "الاحداث الأخيرة فيما يخص التعامل مع إقليم كردستان ماهي الا محاولات استهداف سياسي".

وأضاف ان "الاتصال الأخير الذي جمع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني مع زعيم التيار الصدري مقتدى كانت بمثابة التأكيد على استمرار التحالف الثلاثي".

واشار سلام الى ان "الثلث المعطل مهما حاول تعقيد المشهد السياسي فأن مرشحنا لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد محسوم"، لافتاً الى ان "هذا الامر أكدته أطراف التحالف الثلاثي خلال اتصالاتها مع مسعود بارزاني وقيادات الحزب الديمقراطي".

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