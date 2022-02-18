2022/02/18 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - البصرة
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اودى انفجار مخلفات حربية، اليوم الجمعة، بحياة 4 مواطنين بينهم طفل في البصرة.
وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "مخلفات حربية انفجرت ما اسفرت عن قتل 4 اشخاص بينهم طفل في الزبير بمحافظة البصرة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخلفات حربية تودي بحياة 4 مواطنين في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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