مخلفات حربية تودي بحياة 4 مواطنين في البصرة

2022/02/18 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اودى انفجار مخلفات حربية، اليوم الجمعة، بحياة 4 مواطنين بينهم طفل في البصرة.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "مخلفات حربية انفجرت ما اسفرت عن قتل 4 اشخاص بينهم طفل في الزبير بمحافظة البصرة".

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