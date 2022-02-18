نائب: الكاظمي يتحمل نزيف الدماء في” ديالى” لتجاهله التحذيرات الامنية

2022/02/18 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى حمل عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب نورس العيسى، الجمعة، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي نزيف الدماء في المحافظة وزيادة الاعمال الارهابية ضد القوات الامنية.وقالت العيسى في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى لاتزال محافظة ساخنة وخطيرة في ظل وجود فراغات في محاور عدة تسهل تسلل خلايا داعش الارهابي خاصة […]

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