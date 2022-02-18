الصحة: العراق ما زال في الموجة الرابعة من تفشي كورونا لكن خرج من ذروتها

2022/02/18 | 13:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت عضو الفريق الاعلامي الطبي في وزارة الصحة، ربى فلاح، اليوم الجمعة، أن العراق ما يزال في الموجة الرابعة لتفشي كورونا، لكن اشارت الى انه خرج من ذروتها.وقالت فلاح في حديث لوكالة ايرث نيوز، إنه “بالنسبة لاعداد الاصابات نحن لمسنا من خلال الموقف الوبائي تراجعا في اعداد الاصابات، وممكن ان نقول اننا […]

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