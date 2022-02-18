تحصين الحوامل ضد

2022/02/18 | 13:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفّر التحصين ضد كوفيد-19 أثناء الحمل بعض الحماية للأطفال حديثي الولادة، وفق دراسة جديدة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الثلاثاء.

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