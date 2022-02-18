الحشد يحدد مناطق اهم ملاذات داعش في العراق ويحدد مساراتها

2022/02/18 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد العزاوي، الجمعة،عن اهم المناطق التي تشكل ملاذات تنظيم داعش الارهابي في العراق.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ملاذات داعش الارهابي منتشرة في العديد من محافظات البلاد لكن اهمها واخطرها في ذات الوقت هي الموجودة في وادي الشاي قرب قضاء داقوق جنوب كركوك ومنها يجري […]

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