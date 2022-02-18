اليابان: إجراءات مشددة في 17 محافظة بسبب كورونا

2022/02/18 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

وافقت اليابان، اليوم الجمعة، على تمديد إجراءات شبه حالة الطوارئ في البلاد حتى 6 ايار، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووافقت لجنة حكومية على تمديد إجراءات شبه حالة الطوارئ في اليابان بسبب كوفيد-19 لغاية 6 ايار المقبلة في 17 محافظة، بما في ذلك أوساكا وكيوتو وفوكوكا، للحد من الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت أن "التمديد هذا يعني أن 31 محافظة من بين 47 محافظة في اليابان، بما في ذلك طوكيو، ستظل في "شبه حالة طوارئ" حتى السادس من شهر مارس، مما يسمح لحكامها بطلب إغلاق المطاعم والحانات مبكرا، والتوقف عن تقديم الكحول.

وقال كبير مستشاري الحكومة اليابانية بشأن فيروس كورونا، شيجيرو أومي، في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع اللجنة، إن اثنين من أعضائها عارضا التمديد، بحجة أن متحور "أوميكرون"، الذي يقال أنه لا يسبب أي أعراض خفيفة، لا يدعو إلى مثل هذه القيود.

من جهته، أشار هيتوشي كيكوادا، نائب الوزير الأول في مكتب مجلس الوزراء، أن المقاطعات الـ 17 التي تسعى إلى التمديد "تواجه احتمال زيادة عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حادة وتحتاج إلى تخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها".

المصدر: وكالات

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