العلامات المبكرة لمرض السكري لدى الرجال والنساء

2022/02/18 | 14:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يشكل مرض السكري النوع 2 ما بين 90 إلى 95% من حالات السكري، وهناك معدل أعلى لهذا النوع من المرض لدى الرجال منه لدى النساء.ومع ذلك، تميل النساء إلى التشخيص في وقت مبكر عن الرجال، وهن معرضات لخطر الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة.ولكن، هل هناك أي اختلاف في الأعراض التي ظهرت؟.استكشف موقع […]

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