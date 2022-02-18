إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة قادمة من لبنان

2022/02/18 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الجمعة، عن اعتراض طائرة مسيرة دخلت أجواء بلاده قادمة من لبنان.

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