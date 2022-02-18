تعقب اكثر من 20 مطلوبا على

2022/02/18 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

كشفت مصادر امنية مطلعة، اليوم الجمعة، عن تعاون امني لتعقب اكثر من 20 مطلوب على القائمة السوداء في كردستان.

وقالت المصادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاجهزة الامنية في ديالى تجري تنسيق مع السلطات الامنية في اقليم كردستان لتعقب اكثر من 20 مطلوب ضمن القائمة السوداء لوجود معلومات بانهم ربما موجودين في مدن وقصبات الاقليم".

واضافت ان "بعض المتهمين هم بتهم الارهاب والبعض الاخر بتهم جنائية ضمن اطار الجريمة المنظمة ومنها المخدرات مؤكدة بان التعاون في السنوات الماضية اسهم في اعتقال مجرمين خطيرين ونقلهم الى بعقوبة لتقديمهم للقضاء العراقي".

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