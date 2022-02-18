كادت أن تسحق شرطيا.. شاهد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بأخرى متوقفة

2022/02/18 | 14:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مثبته داخل سيارة شرطة لحظة اصطدام سيارة ذات دفع رباعي مسرعة بأخرى كانت متوقفة على جانب طريق سريع في ولاية كولورادو الأمريكية.

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