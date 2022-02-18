إحدى أسوأ العواصف منذ عقود قادمة إلى بريطانيا

2022/02/18 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، من رياح شديدة على شرق إنجلترا، بما فيها مدينة لندن، قبيل وصول العاصفة “يونيس”، إحدى أسوأ العواصف منذ عقود، داعيا المواطنين إلى البقاء في منازلهم.إحدى أسوأ العواصف منذ عقود قادمة إلى بريطانيابريطانيا..شركة كهرباء تقدّم بالخطأ ترليونات الدولارات لزبائنها تعويضا عن انقطاع التيار وأصدرت خدمة الأرصاد […]

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