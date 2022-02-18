- أمهات متماثلات - فيلم يستخدم قصة امرأتين معاصرتين في محاولة لفهم ماضي إسبانيا المضطرب . - علي المسعود

2022/02/18 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود "أمهات متماثلات" فيلم يستحضر جانباً من حياة واقعية مستمدة من ذاك الفصل القاتم في التاريخ الإسباني وفي بداية الحرب الأهلية الإسبانية التي دامت من 1936 إلى 1939 .



تدور الأحداث في محيط ريفي حيث توجد مقبرة جماعية في بلدة فيلادانغوس ديل بارامو ".



وكانت هيئة محلية في القرية المذكورة التي لا يزيد عدد سكانها على 800 نسمة والواقعة في شمال إسبانيا قد صوتت ضد التماس يطالب بالتنقيب في مقبرة البلدة لمحاولة ال ......





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