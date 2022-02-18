فيلم الآم المسيح* و -اليهود مسؤولون عن كل حروب العالم-. - هاله ابوليل

2022/02/18 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل لا بد انه ذو "قلب شجاع" ذاك الذي يتحدى امبراطورية اليهود في تخويف العالم بأن يقولوا حقائق معروفة عن اليهود بحجة معاداة السامية وارهاب العالم لكي يصمتوا ولا يتكلموا عن فضائعهم او اجرامهم الابدي في حق الشعوب واخرها الشعب الفلسطيني المرابط في ارضه امبراطورية اليهود القمعية ليس لها مكان محدد وماهذا الكيان الذي اصطنعوه لها سوى نقطة من بحر ارهابهم وقد خططوا على الاستيلاء على العالم وبعد الحرب العال ......





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