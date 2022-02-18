المشهد السياسي في العراق: خطوة الى الامام .. خطوة الى الخلف - كاظم الموسوي

2022/02/18 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الموسوي حبَكت فكرة الانتخابات المبكرة، في 10 تشرين الأول 2021، مدخلاً لرسم المخططات الموضوعة من قبل الدول والقوى المحتلة والمعادية للمصالح الوطنية العراقية، وأبرَزت خطوات أخرى لها، مؤكدة على ما أُريدَ أن يكون عليه المشهد السياسي.



فقد نجحَت تلك الدول وسفاراتها في صناعة الحدث العراقي، من خلال تقسيم العراق إلى مكوّنات، بحسب خططها، على أسس طائفية مذهبية وإثنية وقومية، والعمل على إلغاء الهوية الوطنية للشعب الع ......





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