السيد القبانجي: الاغلبية الوطنية التوافقية هي الحل للازمة السياسية

2022/02/18 | 14:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، ان الاغلبية الوطنية التوافقية هي الحل للازمة السياسية في العراق.وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، إن “هناك بوادر الاقتراب من حلحلة الازمة السياسية في العراق، وهناك المشروع المطروح لحل الازمة وهو الاغلبية الوطنية التوافقية الذي سيضمن […]

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