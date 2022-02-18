ازمة وقود تضرب الموصل.. سعر لتر البنزين يتضاعف في السوق السوداء

2022/02/18 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت مدينة الموصل في الايام القليلة الماضية ازمة وقود ادت الى مضاعفة اسعار المنتجات النفطية.وقال مراسل ايرث نيوز، إن ازمة وقود خانقة ضربت مدينة الموصل ادت الى مضاعفة اسعار المنتوجات النفطية الى الضعف.وأضاف ان سعر لتر البنزين وصل اليوم في السوق السوداء الى 900 دينار.يشار الى ان سعر لتر البنزين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازمة وقود تضرب الموصل..



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