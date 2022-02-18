الدولار يضرب أهم أسواق السليمانية وعدسة (بغداد اليوم) ترصد حركته التجارية

2022/02/18 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

تجولت كاميرا (بغداد اليوم)، الجمعة، في سوق السليمانية الرئيسي الذي يقع ما بين منطقة الجامع الكبير وشارعي المحكمة ومولوي وسوق الخضروات.

ويكتظ السوق بالمواطنين والباعة المتجولين تحديدا في ساعات ما بعد الظهر، ويرتاده سكان المدينة وسواحها القادمين من المحافظات الأخرى.

وبحسب ما رصده مراسلنا، فأن تأثير سعر الدولار بات واضحاً على معظم البضائع في السوق.

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