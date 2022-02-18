الاطار : قرار الاتحادية سيمنع هدر من 25-50 مليار دولار من قبل الاقليم

2022/02/18 | 14:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الجمعة، بان قرار المحكمة الاتحادية سيمنع هدر من 25-50 مليار دولار من قبل اقليم كردستان.وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان دقيق وقانوني وجاء في لحظة مهمة في تاريخ العراق لانه اوقف هدر […]

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