القبض على 5 ارهابيين في اربع محافظات

2022/02/18 | 14:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على خمسة ارهابيين في اربع محافظات.وقال اللواء رسول في بيان، إنه “وحسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، يستمر جهاز مُكافحة الإرهاب بعملياته البطولية حيثُ تمكن من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين في مناطق مختلفة”.وأضاف أن “فُرسان العمليات […]

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