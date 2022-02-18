2022/02/18 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشكل مرض السكري النوع 2 ما بين 90 إلى 95% من حالات السكري، وهناك معدل أعلى لهذا النوع من المرض لدى الرجال منه لدى النساء.ومع ذلك، تميل النساء إلى التشخيص في وقت مبكر عن الرجال، وهن معرضات لخطر الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة.ولكن، هل هناك أي اختلاف في الأعراض التي ظهرت؟.استكشف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على العلامات المبكرة لمرض السكري لدى الرجال والنساء first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على العلامات المبكرة لمرض السكري لدى الرجال والنساء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على العلامات المبكرة لمرض السكري لدى الرجال والنساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).