اعتقال “داعشي” بعملية امنية استباقية الانبار

2022/02/18 | 15:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي محافظة الانبار ،الجمعة ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال “داعشي” بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد عناصر عصابات داعش الاجرامية حال تواجده في منطقة ناحية الوفاء غربي الانبار، ق […]

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