2022/02/18 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل نادي الهلال السوداني هجومه على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتهامه بمحاباة النادي الأهلي المصري بسبب وجود مقر الاتحاد "الكاف" في القاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهلال السوداني يهاجم الأهلي: "الكاف ألعوبة بأيدي المصريين") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهلال السوداني يهاجم الأهلي: "الكاف ألعوبة بأيدي المصريين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).