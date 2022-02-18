نادي الديوانية: المحافظ في سبات عميق

2022/02/18 | 15:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد انتقد نادي الديوانية الرياضي، عمل المحافظ زهير الشعبان وعدم دعمه للنادي.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ أن “محافظ بابل تارة ومحافظ النجف تارة اخرى..الجميع يهتم بأندية محافظته لانها تمثل المحافظة ..الا نحن ؟!”.وتابع أن “محافظ الديوانية في سبات عميق وعميق جداً، هناك نادي يمثل المحافظة في الدوري الممتاز […]

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