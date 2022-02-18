اعتقال متهم خطير له علاقة باغتيال القيادي في العصائب وسام العلياوي في ميسان

2022/02/18 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الجمعة، عن قيام قوة امنية خاصة من قيادة عمليات ميسان باعتقال شخص متهم باغتيال قيادي بعصائب اهل الحق في حادثة مشهورة حصلت نهاية 2019.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "قوة امنية خاصة اعتقلت احد المتهمين بعملية اغتيال القيادي في حركة عصائب أهل الحق وسام العلياوي داخل سيارة الاسعاف في وقت سابق ".

واضاف، ان "حادثة اغتيال العلياوي حدثت في تشرين الاول عام 2019 بعد مواجهات مسلحة امام مقر العصائب في ميسان اصيب العلياوي خلالها على اثرها ونقل بسيارة الاسعاف وقتل بداخلها ".

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