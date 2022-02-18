انتشار أمني مكثف أمام مقر قناة فضائية وسط بغداد (صور)

2022/02/18 | 15:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت صور من أمام مقر قناة "UTV" في العاصمة بغداد، الجمعة، انتشار اعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب والشرطة الاتحادية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبحسب الصور التي حصل عليها "ناس"، (18 شباط 2022)، فقد "تم نشر اعداد كبيرة من مكافحة الشغب والشرطة الاتحادية أمام مقر القناة الواقع في منطقة بارك السعدون قرب مستشفى كمال السامرائي".

ويأتي الانتشار الأمني بعد تهديدات باقتحام مقر القناة.

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