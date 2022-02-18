وصول خبراء من روسيا للمشاركة في تأهيل معمل زجاج الرمادي

2022/02/18 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل عدد من الخبراء الروس الى الانبار للمباشرة بتأهيل معمل الرمادي للزجاج والحراريات.

وكان اتحاد الشركات الروسية قد حصل على عقد استثمار وتأهيل معمل الرمادي لانتاج الزجاج ليعود الى الحياة بعد توقفه عن العمل في العام الفين وثلاثة.ومن الجدير بالذكر ان معمل الزجاج في الرمادي ام انشاؤه بالعام الف وتسع مئة وسبعين بطاقة انتاجية تغطي حاجة العراق من الألواح الزجاجية والقناني الطبية والسيراميك وغيرها من المنتجات التي تضاهي النماذج التي كان يستوردها العراق منذ سنوات.

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