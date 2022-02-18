الأسوأ منذ ثلاثة عقود.. عاصفة قوية تضرب المملكة المتحدة وتحذير للسكان

2022/02/18 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض المملكة المتحدة لعاصفة قوية، حيث طُلب من ملايين الأشخاص في البلاد البقاء في منازلهم مع وصول العاصفة "يونيس" إلى اليابسة، ويتوقع أن تتجاوز سرعة الرياح في المناطق الساحلية 90 ميلًا في الساعة، مما قد يمثل خطرًا على الحياة، في حين أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات للسكان من الحطام المتطاير.

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