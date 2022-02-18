مبابي يرد على عرض سان جيرمان لتمديد عقده براتب قياسي

2022/02/18 | 15:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رفض المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، عرضا قياسيا لتمديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، وذلك من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية فرنسية.وبحسب صحيفة “لوباريزيان”، فإن مبابي رفض بالفعل عرضين لتمديد عقده.وأوضحت أن إدارة الفريق الباريسي، عرضت عقدا مغريا على مبابي يتضمن حصوله على راتب […]

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