2022/02/18 | 15:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى شهدت بعقوبة مركز محافظة ديالى، الجمعة، انطلاق اول تظاهرة مؤيدة لقرار المحكمة الاتحادية حول قانون النفط والغاز في اقليم كردستان.وقال مرتضى التميمي احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نخب ثقافية وشبابية من مختلف مناطق ديالى خرجت في تظاهرة وسط بعقوبة لتاييد قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق اول تظاهرة في العراق مؤيدة لقرار المحكمة الاتحادية حول نفط كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق اول تظاهرة في العراق مؤيدة لقرار المحكمة الاتحادية حول نفط كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).