روسيا.. أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/02/18 | 15:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 180071 إصابة بفيروس كورونا، و784 حالة وفاة، فيما تعافى من الإصابة 198369 شخصا.وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الجائحة أن 18632 شخصا مصابا بفيروس كورونا تم إيواؤهم في المستشفيات لتلقي العلاج.وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في مدينة بطرسبورغ (16398)، تليها […]

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