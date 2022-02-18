بالصور.. موصليون يحتجون على أزمة الوقود

2022/02/18 | 15:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نظم العشرات من أهالي مدينة الموصل، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية بسبب الازمات المتكررة للمنتجات النفطية.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن العشرات من مواطني مدينة الموصول نظموا وقفة احتجاجية بسبب الازمات المتكررة للمنتجات النفطية.وأضاف ان المحتجين رفعوا لافتات كتبوا فيها “نريد حلول نهائية لاترقيعية”.يشار الى ان مدينة الموصل شهدت في الايام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



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