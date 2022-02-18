تعدد مفاهيم الحب بين اللاشعوري والإختياري - عثمان بوتات

2022/02/18 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عثمان_بوتات يمكن إعتبار الحب شعور نشترك فيه جميعاً ونلامسه منذ نعومة أظافرنا، هو شعور غريزي يمتلكه كل فرد منا، يفهمه بفهمه، ويستغله حسب فهمه.



وبهذا فالحب مفهوم ليس بموضوعياً، يشبه أذواقنا المختلفة التي لا تقبل النقاش فيها، وهو شعور ليس بعقلاني في غالب الأحيان.



الحب ببساطة شعور يدفعنا للإهتمام بالآخر والشعور بالراحة بوجوده.



والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن؛ هو كيف يختار الفرد من يحب في ظل تعددية مفاهيمه؟

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