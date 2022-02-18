برلماني سابق يطالب بربط رواتب موظفي الإقليم ببغداد

2022/02/18 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا العضو السابق بمجلس النواب غالب محمد الى ربط رواتب موظفي الاقليم مع بغداد.

وأشار محمد الى ضرورة ربط رواتب الموظفين وقوات البيشمركة بشكل كامل مع الحكومة الاتحادية وأن يكون توزيع تلك الرواتب من خلال البطاقة الألكترونية الذكية والماستر كارد بالطريقة ذاتها المتبعة في باقي محافظات العراق مؤكدا وجود تأييد واسع بين المواطنين في اقليم كردستان لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم شرعية قانون الفنط والغاز في الاقليم.

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