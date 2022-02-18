القوة الجوية يقاضي شركة اديداس بسبب مخالفة الشركة

2022/02/18 | 15:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، رفع دعوى قضائية ضد شركة أديداس بسبب تلكؤها ومخالفتها، بحسب قولها.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، توضح أن ماذكر في وسائل الإعلام حول قيام شركة اديداس برفع دعوى قضائية على النادي هو خبر عار عن الصحة”.[…]

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