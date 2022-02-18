الأقدم في الإمارات.. اكتشاف مبانٍ أثرية عمرها 8500 عام في أبوظبي

2022/02/18 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الآثار في دولة الإمارات العربية المتحدة أقدم المباني الأثرية المعروفة في البلاد، التي يعود تاريخها إلى 8500 عام في الحد الأدنى.

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