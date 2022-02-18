القهوة تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة

2022/02/18 | 15:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ليس سرا أن القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم.كثير من المعمرين في مختلف البلدان يشربونها يوميًا لأنها تمنحهم الطاقة، كما كتب موقع “إيت زيس نت زات”.يشرح مؤلف المقال كيف يمكن تحقيق أقصى استفادة من القهوة.ستتمكن من الحصول على أقصى فوائد القهوة إذا شربتها سوداء القهوة ليست مجرد مشروب […]

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