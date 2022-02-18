تحديد بكتيريا موجودة في الأنف قد تزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر

2022/02/18 | 16:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أظهرت دراسة جديدة أن البكتيريا الموجودة بشكل شائع في الأنف يمكن أن تتسلل إلى الدماغ وتطلق سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي إلى مرض ألزهايمر.واكتشف الباحثون بقيادة البروفيسور جيني إيكبرج من جامعة جريفيث، وزملاؤه من مركز كليم جونز لبيولوجيا الأعصاب وأبحاث الخلايا الجذعية في معهد مينزيس الصحي في كوينزلاند ومعهد غريفيث لاكتشاف […]

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