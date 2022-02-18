2022/02/18 | 16:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X0RqJGzjMsI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موصليون عبر دجلة :أزمة الوقود "لعبة مفتعلة" بتواطئ مسؤولين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موصليون عبر دجلة :أزمة الوقود "لعبة مفتعلة" بتواطئ مسؤولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).