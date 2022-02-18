القبض على تاجر مخدرات في الرمادي.. هذا ما بحوزته

2022/02/18 | 16:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت القوات الأمنية، الجمعة، القبض على أحد تجار المخدرات في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني:”تمكنت قوة مشتركة من الفوج الأول اللواء ٣٨ وفصيل استطلاع اللواء و قسم المخدرات والشؤون العقلية/ الرمادي، من القاء القبض على احد تجار المخدرات وبالجرم المشهود وبحوزته ٢٠٠ حبة مخدرة في منطقة ابو طيبان بمدينة […]

ظهرت المقالة القبض على تاجر مخدرات في الرمادي..



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