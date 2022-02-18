2022/02/18 | 16:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي، الجمعة، عن ملامح اول عملية فرض القانون لاستعادة الاستقرار في اقدم نواحي ديالى.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة( 30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث لـ/المعلومة/،ان” القوات الامنية المشتركة باشراف قائد شرطة ديالى بدات اول عملية فرض القانون خلال 2022 في ناحية ابي صيدا من اجل استعادة الاستقرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تكشف ملامح اول عملية فرض قانون لاستعادة الاستقرار في اقدم النواحي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تكشف ملامح اول عملية فرض قانون لاستعادة الاستقرار في اقدم النواحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).