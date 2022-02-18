تغريدة شديدة اللهجة من الصدر: كفاكم تهديداً .. لا شرقية ولا غربية

2022/02/18 | 16:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إن أغلب الشعب العراقي يساند حكومة الأغلبية الوطنية، وفيما جدد الإشارة إلى التهديدات التي تطال "الشركاء"، طالب بالتوقف عن التهديد والوعيد.

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