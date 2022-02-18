الأميرة بسمة توجه دعاء لملك السعودية وولي عهده وتشيد برؤيتهما

2022/02/18 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الأميرة السعودية، بسمة بنت سعود آل سعود، دعاء للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، وذلك أقل من شهرين منذ الإفراج عنها

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