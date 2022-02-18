بعدما التهمت عشرات الدونمات.. الكشف عن اهم اسباب حرائق” الوجيهية” بديالى

2022/02/18 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي، الجمعة، عن اهم اسباب الحرائق التي التهمت بساتين الوجيهية شمال شرق ديالى.وقال مدير ناحية الوجيهية(30كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوجيهية وقراها شهدت مؤخرا موجة حرائق كبيرة التهمت عشرات الدونمات من بساتين يصل عمر بعضها الى 100 سنة مخلفا اضرار مادية كبيرة دون اي اصابات”.[…]

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