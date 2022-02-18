الاتحاد المصري يعلن تأجيل مباراة

2022/02/18 | 16:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، موافقة نظيره الأفريقي على تأجيل موعد مباراة الإياب بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 لمدة 24 ساعة

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