نماذج عن الإفساد السياسي لمكافحة الفساد في لبنان

2022/02/18 | 16:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس هناك في قضية مكافحة الفساد ما هو أسوأ من تحويل المتورّط المحتمل الى ضحية.

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